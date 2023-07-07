بتكليف من رئيس الجمهورية… أحمد عطاف يحل بطهران في زيارة عمل

7 يوليو، 2023

حلَّ عشية اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بعاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، طهران، و هذا في زيارة عمل، حسب ما اورده بيان وزارة الخارجية.

وتندرج هذه الزيارة حسب ذات المصدر، في إطار تجسيد توجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون و الرئيس ابراهيم رئيسي، اللذين تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيرانية وترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

و من المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف خلال هذه الزيارة، محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

7 يوليو، 2023

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