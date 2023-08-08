بتكليف من رئيس الجمهورية… أحمد عطاف في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

بتكليف من رئيس الجمهورية… أحمد عطاف في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية

يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداءً من عشية اليوم، بواشنطن، عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية، في زيارة عمل تدوم يومين، و هذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وتندرج هذه الزيارة التي تأتي استجابة للدعوة التي تلقاها الوزير أحمد عطاف من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في إطار الجهود الرامية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الحوار السياسي بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بما يخدم تطلعات الطرفين في بناء شراكة استراتيجية ويسهم في الدفع بالتزامهما المشترك في نشر الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، يضيف البيان.

وخلال تواجده بواشنطن، من المنتظر أن يجتمع أحمد عطاف مع كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكن، وكذا مع مسؤولين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، يفيد ذات المصدر.

كما سيكون لوزير الشؤون الخارجية، لقاءات مع متعاملين اقتصاديين أمريكيين وكذا مع ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، يختم البيان.

شرف الدين عبد النور

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