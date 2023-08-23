بتكليف من رئيس الجمهورية...أحمد عطاف في زيارات عمل إلى نيجيريا غانا و البنين

يشرع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ابتداءً من اليوم، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في زيارات عمل إلى كل من جمهورية نيجيريا الاتحادية وجمهورية البنين وجمهورية غانا، لإجراء مشاورات مع نظرائه في هذه البلدان التي تنتمي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، حسبما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وستتمحور هذه المشاورات حسب ذات المصدر، حول الأزمة في النيجر وسبل التكفل بها عبر الإسهام في بلورة حل سياسي يجنب هذا البلد والمنطقة بأسرها تداعيات التصعيد المحتمل للأوضاع. شرف الدين عبد النور

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