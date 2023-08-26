بتكليف من الرئيس تبون.. الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء النيجري

26 أغسطس، 2023

اجتمع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان مع علي الأمين زين رئيس الوزراء النيجري بنيامي، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد تمحورت المناقشات حول الوضع الاجتماعي والسياسي في ‎النيجر

وقال مقرمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع : ‏” نحن من الذين ضد أي تدخلٍ عسكري في النيجر، جئنا لنرى ما نوع التسوية التي يمكن أن توصلنا لحل سياسي للأزمة”.

رمزي أحمد توميات

26 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

رمطان لعمامرة يشارك في اجتماع لمجلس الأمن و السلم للاتحاد الافريقي على مستوى رؤساء الدول و الحكومات

29 أكتوبر، 2021

توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

7 ديسمبر، 2022

 وزارة الخارجية تحيي اليوم الوطني للذاكرة

8 مايو، 2023

حادث مرور مميت يودي بحياة 5 أشخاص بالمسيلة

25 يونيو، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: