بتكليف من الرئيس تبون.. الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء النيجري

بتكليف من الرئيس تبون.. الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يجتمع مع رئيس الوزراء النيجري

اجتمع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان مع علي الأمين زين رئيس الوزراء النيجري بنيامي، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد تمحورت المناقشات حول الوضع الاجتماعي والسياسي في ‎النيجر

وقال مقرمان في تصريح صحفي عقب الاجتماع : ‏” نحن من الذين ضد أي تدخلٍ عسكري في النيجر، جئنا لنرى ما نوع التسوية التي يمكن أن توصلنا لحل سياسي للأزمة”.

رمزي أحمد توميات

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