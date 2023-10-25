بالصور/ عمليات شرطية ليلية واسعة بالعاصمة و هذا ما تم حجزه

قامت المصالح العملياتية بأمن ولاية الجزائر، ليلة الأربعاء، بعملية شرطية واسعة النطاق، شملت تسع أقاليم اختصاص، بئرمرادرايس، باب الوادي، حسين داي، وسيدي أمحمد، بوزريعة، درارية، بئر التوتة، الشراقة، و زرالدة.

و تم خلال هذه العملية، حسب بيان خلية الاتصال و العلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر، مراقبة 916 شخصا مع تحويل 364 مشتبه فيه في قضايا مختلفة تتعلق بـ حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية وحمل أسلحة بيضاء محظورة ، الإخلال بالنظام العام المتاجرة والترويج للمخدرات بمختلف أنواعها، 46 منهم محل بحث من قبل الجهات القضائية، فيما تم مراقبة 515 مركبة، و 452 دراجة نارية.

كما تم خلال هاته العمليات، ضبط و حجز، 241 قرصا مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، 184.7 غراما من المخدرات قنب هندي، 38 قطعة مخدرات قنب هندي،و 3.4 غرام مخدرات صلبة كوكايين، 16 سيجارة ملفوفة، و 25 سلاحا أبيضا محظورا من مختلف الانواع والأحجام.

و في الأخير، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يختم بيان الأمن.

شرف الدين عبد النور

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