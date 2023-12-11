بالصور/ عطاف يزور بالدوحة جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة

زار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على هامش مشاركته ممثلاً لرئيس الجمهورية في منتدى الدوحة، جناح الجزائر بمعرض إكسبو 2023 للبستنة الذي تستضيفه دولة قطر، حسب ما أورده بيان وزارة الشؤون الخارجية.

وبهذه المناسبة، طاف الوزير عطاف بمختلف أقسام الجناح الجزائري، حيث قُدّمت له شروحات عن محتوياته من صور الغطاء النباتي في الجزائر وما تعكسه من تقنيات الزراعة والبستنة والأساليب المستعملة لمكافحة ندرة المياه، فضلاً عن عديد الأعمال الحرفية ومشاهد عن المعالم السياحية الوطنية.

كما شكر وزير الشؤون الخارجية القائمين على الجناح وثمّن عالياً جهودهم وتفانيهم في تقديم أصدق صورة معبرة عن الجزائر بتاريخها العريق، وبحاضرها الثري وبمستقبلها الواعد، حسب ذات المصدر.

وفي ذات السياق، زار الوزير أحمد عطاف جناح دولة قطر، حيث هنأ المسؤولين القطريين على النجاح الباهر الذي حققه هذا المعرض الدولي بتسليطه الضوء على أهمية التواصل والتعاون وتقاسم التجارب في السعي لتحقيق مستقبل مستدام للبشرية جمعاء، يضيف المصدر ذاته.

وفي الختام، زار الوزير أحمد عطاف جناح دولة فلسطين وطاف بمختلف أركانه تعبيرًا عن تضامن الجزائر الدائم ودعمها الثابت للفلسطينيين في وجه ما يتعرضون له من ظلم وعدوان ومن محاولات متكررة لطمس هويتهم ووجودهم على أرضهم الأصلية الأصيلة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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