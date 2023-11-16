بالصور/ الفريق أول السعيد شنڨريحة يزور مقر شركة “كاتيك” المختصة في صناعة الطائرات وعتاد الطيران ببكين

قام اليوم، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في خامس أيام زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، بزيارة إلى مقر شركة كاتيك (CATIC) المختصة في صناعة الطائرات وعتاد الطيران، بالعاصمة بكين، وهي الشركة التابعة لمجمع أفيك العالمي، حسب ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني.

و تلقّى الفريق أول، عرضا حول منتجات الشركة من مختلف الطائرات على غرار تلك المتخصصة في البحث والإنقاذ أو التي تُستخدم في إخماد الحرائق إضافة إلى الحوامات وطائرات الاستطلاع، حسب ذات المصدر.

عقب ذلك، عقد الفريق أول السعيد شنقريحة والوفد المرافق له جلسة عمل موسّعة مع مسؤولي هذه الشركة، حيث استمع إلى شروحات وافية حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات العسكرية، يضيف بيان الوزارة.

بعدها، تنقل الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى شركة إلينك (ELINC) التابعة لمجمع (CEC) والمتخصصة في إنتاج تقنيات وأنظمة الدفاع الإلكتروني والسيبراني، أين تم عقد جلسة عمل خُصّصت لاستعراض مجالات التعاون وسبل تطوريها من خلال تبادل الخبرات.

كما اطّلع الفريق أول عن كثب على مخابر البحث والمراقبة التابعة للشركة، ليأخذ في الأخير صورة تذكارية مع مسؤولي هذه شركة، يختم بيان الوزارة.

شرف الدين عبد النور

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