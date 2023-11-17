بالصور/ الفريق أول السعيد شنڤريحة يزور القاعدة البحرية بشنغهاي

قام الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، في سادس أيام زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية الصين الشعبية، بزيارة القاعدة البحرية بشنغهاي، أين استُقبل من طرف قائد القاعدة البحرية.

و تلقّى الفريق أول والوفد المرافق له، حسب بيان وزارة الدفاع الوطني، عرضا وشروحات حول مهام هذه القاعدة البحرية والسفن والقطع البحرية التي تتوفر عليها، ليوقع بعدها الفريق أول على السجل الذهبي للقاعدة ويأخذ صورة تذكارية بالمناسبة.

بذات القاعدة البحرية، زار الفريق أول الفرقاطة تشان جو الراسية على رصيف القاعدة، أين قُدمت له التحية والتشريفات العسكرية، ليطوف بعدها الفريق أول بأقسام الفرقاطة حيث تلقى شروحات وافية حول مهامها والخواص الفنية والقتالية لهذه الفرقاطة، و اطّلع الفريق أول السعيد شنڤريحة خلال معاينته لمختلف أقسام هذه الفرقاطة عن كثب، على التكنولوجيا الصينية المستعملة في مجال بناء السفن الحربية، يفيد ذات المصدر.

عقب ذلك، قام الفريق أول السعيد شنڤريحة بزيارة إلى شركة الصينية سي أس تي سي (CSTC) التابعة لمجمع سي أس أس سي (CSSC)، المتخصص في صناعة السفن خاصة الحربية منها، أين تابع عرضا مطولا حول عمل المجمع وقدراته الإنتاجية وكذا التطور الذي يشهده هذا النوع من الصناعات.

و كان الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد وصل مساء أمس الخميس، إلى شنغهاي، أين كان له لقاء مع المحافظ السياسي لجيش التحرير الشعبي الصيني بحامية شنغهاي، العميد شو شي جين، استعرض خلاله الطرفان مسار التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين، يختم بيان وزارة الدفاع الوطني.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...