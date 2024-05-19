بالصور/الرئيس تبون يشرف على على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 68 لليوم الوطني للطالب

بالصور/الرئيس تبون يشرف على على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 68 لليوم الوطني للطالب

حلّ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بالقطب العلمي والتكنولوجي سيدي عبد الله، بالعاصمة، للإشراف على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 68 لليوم الوطني للطالب.

هذا و أشرف رئيس الجمهورية، لدى وصوله، على التدشين الرسمي للقطب العلمي والتكنولوجي سيدي عبد الله، باسم الشهيد “عبد الحفيظ احدادن”.

و استمع الرئيس تبون، إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، حول القطب العلمي والتكنولوجي، الذي يتربع على مساحة 87 هكتارا، ويضم 05 مدارس عليا.

كما تبادل الرئيس عبد المجيد تبون، أطراف الحديث مع طلبة المدرسة العليا للذكاء الإصطناعي، واستمع إلى شروحات حول تخصصات هذه المدرسة.

ووقف الرئيس تبون، بالمدرسة العليا للرياضيات، على مستوى التكوين الذي تقدمه للطلبة، على يد أساتذة وكفاءات جزائرية.

شرف الدين عبد النور