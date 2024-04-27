بالصور/ الثانوية الرياضية الوطنية بالدرارية تستقبل أساتذتها المتقاعدين و تلامذتها القدامى و طاقمها الإداري

أشرف مدير الثانوية الرياضية بالدرارية، مخلوف سليمان، اليوم السبت، على استقبال الطلبة القدامى والأساتذة المتقاعدين والاداريين.

ورحّب مدير الثانوية الرياضية، في مستهل اللقاء، بالضيوف الحاضرين من أساتذة متقاعدين و طلبة قدامى، و طاقم إداري، وشكرهم كل حسب المهام الموكلة إليه، على مساهمتهم في تخرج العديد من الطلبة، و شكر التلاميذ على تجاوبهم مع أساتذتهم خلال مشوارهم الدارسي، و على مساهمتهم في تشريف الثانوية الرياضية بعد تفوقهم في الجانب الدارسي ليصبحوا كفاءات في الإدارات…إلخ، و كفاءات في الجانب الرياضي، بعدما أصبحوا مدربين و مختصين في هذا المجال.

كما عرف اللقاء، لحظات تاريخية جد قوية مليئة بالعواطف والأحاسيس الصادقة المعبرة عن العلاقه المتينة والمودة الخالصة والاحترام المتبادل الذي لا يزال يربط بين التلاميذ والأساتذة والطاقم الإداري للثانوية.

و رحّب الجميع بهذا اللقاء، الذي يهدف لاسترجاع الذكريات والحنين إلى ثانويتهم التي ساهمت في تخرج المئات من الكفاءات، و التي ساهمت ولا تزال تساهم في رفع الراية الوطنية في المجالين الرياضي والعلمي.

شرف الدين عبد النور