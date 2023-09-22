بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري.... Ooredoo تكوَن موظفيها في الإسعافات الأولية

إحتفت Ooredoo باليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يصادف الـ 9 سبتمبر من كل سنة، وذلك بتنظيم بالشراكة مع الهلال الأحمر الجزائري، دورة تكوينية في الإسعافات الأولية لفائدة موظفيها يومي 20 و21 سبتمبر، بمدرسة”Akadimia” التابعة لـها، وهذا وفاءً لبعدها كمؤسسة مواطنة مسؤولة.

و تحت شعار “! Let’s Train and Save” (لنتكوَن لكي نُنقذ)، سعت هذه الدورة التكوينية، الأولى من نوعها على مستوى المؤسسة، إلى تكوين موظفيها حول السلوكيات الأساسية لإنقاذ الأرواح، ليتسنى لهم التدخل بفعالية في الحالات الطارئة سواءً في مكان عملهم أو حتى في حياتهم الشخصية.

خلال هذه الدورة التكوينية التي نشّطها خبراء في الإسعافات الأولية للهلال الاحمر الجزائري، الذي يعتبر مرجعا في مجال الإسعافات الأولية والمساعدة الطبية في الجزائر، استفاد موظفون، لاسيما اللذين شاركوا في مختلف الأعمال الخيرية والأعمال التطوعية التي تندرج ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسة، على مدار يومين من التكوين، من مجموعة واسعة من التدريبات على غرار الإنعاش القلبي الرئوي “RCP”، التعامل مع الإصابات، الاستقرار في حالة الصدمة، التعامل مع حالات الطوارئ الشائعة، بالإضافة إلى المهارات الاساسية التي يمكن أن تنقذ الأرواح.

في ختام هذه الدورة التكوينية، تحصل المشاركون على شهادات في الإسعافات الأولية سلّمها لهم الهلال الأحمر الجزائري.

المدير العام لOoredoo روني طعمه..

و بهذه المناسبة، صرّح المدير العام لمؤسسة Ooredoo الجزائر، روني طعمه، “نفتخر بتنظيم هذه الدورة التكوينية في الإسعافات الأولية لفائدة موظفينا وذلك بتعليمهم كيفية التصرّف خلال الإسعاف الأوّلي الذي يمكن أن ينقذ الأرواح. أنا متيقن بأن هذه الدورة ستساهم في استعداد موظفينا لتبني السلوكيات والممارسات الصحيحة، لا سيما خلال حالات الطوارئ وفي حالة وقوع حوادث، سواء داخل المؤسسة أو حتى في حياتهم الشخصية”.

و أضاف، ” أود أن أشكر شريكنا التقليدي الهلال الأحمر الجزائري على إشرافه على هذا التكوين المفيد وعلى جهوده لتشجيع مثل هذه المبادرات. وفاء لمكانتها كمؤسسة مسؤولة مجتمعيًا، تلتزم Ooredoo في لعب دور فعّال داخل المجتمع الجزائري، حيث تعد هذه الدورة التكوينية في الإسعافات الأولية استثمارًا فيما يخص سلامة موظفينا، قصد تكوينهم للتعامل مع الحالات الطارئة.”

رئيسة الهلال الأحمر الجزائري ابتسام حملاوي..

من جانبها، صرحت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، “تؤكد هذه الدورة التكوينية حول الإسعافات الأولية التي نشطها خبراء الهلال الأحمر الجزائري لفائدة موظفي مؤسسة Ooredoo عن التزامها في العمليات ذات المسؤولية المجتمعية للمؤسسة وعن التزام عمالها لاكتساب بوادر بسيطة وعملية لمساعدة الأشخاص في حالات الطوارئ”.

و أضافت، “اليوم أصبح التكوين في الإسعافات الأولية ضرورة مطلقة لجميع المؤسسات وذلك من أجل ضمان سلامة وحماية صحة موظفيها الجسدية والعقلية.”

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن الاتفاقية التي ابرمها Ooredoo بمعية الهلال الاحمر الجزائري والتي تقتضي بتجسيد برنامج يضم نشاطات إنسانية وخيرية وكذا عمليات تضامنية لفائدة المجتمع.

من خلال هذه الدورة التكوينية الهامة، تلتزم Ooredoo بزرع الروح المواطنة لدى فرقها، وتعزيز بعدها كمؤسسة ملتزمة بالقضايا النبيلة داخل المجتمع.

للتذكير، قامت كل من Ooredoo والهلال الاحمر الجزائري بتجسيد العديد من العمليات، لاسيما من خلال توزيع مواد غذائية لفائدة العائلات المعوزة في شهر رمضان الكريم، وتقديم مساعدات إنسانية تضم الضروريات الأساسية لضحايا الولايات المتضررة من الحرائق، وكذا اهداء مؤخراً، مستلزمات مدرسية للأطفال المتمدرسين من العائلات المعوزة.

شرف الدين عبد النور

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