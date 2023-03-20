بالتنسيق مع مصالح الجمارك: أمن ولاية الجزائر يطيح بشبكة إجرامية دولية تمتهن استيراد المؤثرات العقلية من نوع اكستازي

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات و المؤثرات العقلية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى ، من الإطاحة بشبكة دولية تمتهن استيراد المؤثرات العقلية من نوع إكستازي .

وأفاد بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية الجزائر أنّ قضية الحال تعود حيثياتها إلى تمكّن أعوان لمصالح مفتشية أقسام الجمارك لميناء الجزائر بعد تفتيش سيارة سياحية أين تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل أمتعة احد المسافرين القادمين من ميناء مارسيليا و التي قدرت كميتها بــ28649 قرص مؤثر عقلي .

بعد وضع هاته القضية تحت تصرف مصالح أمن الجزائر، تم مواصلة التحريات و تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا وتمديد الاختصاص إلى أحد الولايات المجاورة أفضت النتائج إلى تحديد هوية أربع أشخاص آخرين مشتبه فيهم في القضية كما أن تفتيش مقرات إقامتهم مكّن عناصر مصالح الأمن من حجز و ضبط كمية أخرى من المؤثرات العقلية و المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين .

نتائج العملية أسفرت،حسب ذات البيان عن توقيف أربع أشخاص فيما يبقى اثنان منهما في حالة فرار كما تم ضبط و حجز خلال العملية على

-ما يقارب 30 ألف قرص من المؤثرات العقلية من نوع اكستازي

– 72 غرام من الكوكايين

– مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر ب 7865 أورو

– مبلغ مالي بالعملة الوطنية 290000دج

– سيارة سياحية

– سبعة هواتف نقالة

– مكبر صوت

-آلة تغليف

-ميزان الكتروني

بعد استيفاء جميع الإجراءات تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية جناية استيراد المؤثرات العقلية من نوع اكستازي و مخدرات صلبة من نوع كوكايين في إطار جمعية إجرامية منظمة ، التخزين ،النقل ، البيع لغرض البيع و تبييض الأموال، يضيف البيان.

ش.ن

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