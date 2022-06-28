باخرة طاسيلي2: النتائج الأولية تبين أن العملية مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة

28 يونيو، 2022

أصدر اليوم الثلاثاء، مجلس قضاء العاصمة، بيانا توضيحيا حول قضية باخرة طاسيلي2، أين أكد أن الأخيرة توجهت من ميناء الجزائر إلى فرنس، وعادت من مارسيليا إلى ميناء سكيكدة وعلى متنها 21 مركبة فقط و39 مسافر فقط.

وكشف البيان، أن قدرة استيعاب باخرة طاسيلي2، تقدر ي 1300 مسافر و300 مركبة، مؤكدا على أنها أقلعت فارغة رغم وجود عدد كبير من المسافرين الذين رغبوا في حجز الأماكن.

و أوضح مجلس قضاء الجزائر، أن النتائج الأولية أن حادثة باخرة طاسيلي2، كانت عملية مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة.

كما تبين استعمال عمدا حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي. والحجوزات الإفتراضية تمت بهدف منع المسافرين من الحجز، يضيف ذات البيان.

وأضاف البيان، أن باخرة طاسيلي2 أقلعت فارغة رغم وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة. حيث لم يتمكنوا من الحجز بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا.

ليديا كبيش

28 يونيو، 2022

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