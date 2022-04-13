اعتبر الباحث الإسباني إسياس بارناد, أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مدريد، أن إسبانيا بانحيازها للمغرب، أصبحت جزء من المشكلة، فيما يتعلق بالصحراء الغربية.

و قال بارناد في لقاء مع موقع “الصحراء الغربية 24” : “لقد وضعت إسبانيا نفسها خارج الجهات الفاعلة التي يمكن أن تسهم في حل القضية الصحراوية وبالتالي، تحولت من كونها جزء من الحل, إلى كونها جزء من المشكلة”.

أما بخصوص قرار جبهة البوليساريو القاضي بتعليق الإتصالات السياسية مع الحكومة الإسبانية الحالية، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مدريد أنه “يبدو رد فعل مفهوم من جانب جبهة البوليساريو. ينبغي أن يكون لإسبانيا بصفتها مستعمرة سابقة, دورا واضحا, و هي التي لم تف بمسؤولياتها وتخلت عن الصحراويين في عام 1976”.

و تابع ذات المتحدث قائلا: “فبدل أن يكون موقف إسبانيا متماسكا ومنسجما مع القانون الدولي, و إستباقيا في الأمم المتحدة (بصفتها عضوا في مجموعة أصدقاء الأمين العام), أنحازت الحكومة (وتحديدا الجزء الإشتراكي من الحكومة) إلى جانب المحتل, ونأت بنفسها عن الرأي العام للأغلبية, و اتخذت خطوة مخالفة للقانون الدولي”.

رمزي أحمد توميات

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