بأمر من رئيس الجمهورية.. المسؤولون عن تدهور الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع تحت طائلة المحاسبة • الرئيس تبون يأمر بدمج الشركتين الوطنيتين "Cnan Med" و"Cnan Nord" ويمنح مهلة شهر من أجل استراتيجية التسيير الجديدة لقطاع النقل البحري.

أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور قطاع النقل البحري، في جميع المستويات والمسؤوليات، وحث رئيس الجمهورية على إعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات.

وعقب افتتاح الجلسة من قبل رئيس الجمهورية وعرض الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي للأسبوعين الماضيين ،و بخصوص ورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع.

أمر رئيس الجمهورية بدمج الشركتين الوطنيتين كْنان متوسطية “Cnan Med” و كْنان شمال “Cnan Nord” المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة. حسبما كشفه بيان رئاسة الجمهورية .

وحثّ الرئيس تبون على إعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة، في غضون شهر.

كما أمر الرئيس تبون حسبما اوضحه بيان رئاسة الجمهورية، على العمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع االنقل.

وكشف البيان ايضا أن الرئيس أمر بفسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية ولا سيّما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن.

يذكر أنه ترأس، اليوم الاحد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي.

فايزة سايح

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