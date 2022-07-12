بأمر من رئيس الجمهورية: اجلاء الرعايا الجزائريين الذين أصيبوا جراء الاعتداء المسلح بمالي

12 يوليو، 2022

تمّ في ساعة مبكرة من صبيحة هذا اليوم اجلاء الرعايا الجزائريين الذين أصيبوا جراء الاعتداء المسلح في ضواحي مدينة غاو بمالي، ليلة الجمعة الثامن من جويلية 2022، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج.

تمّت العملية بأمر من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، حيث قرر الرئيس تخصيص طائرة عسكرية طبية لنقل الجرحى وعددهم ثلاثة مواطنين لتحويلهم إلى المستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بعين نعجة.

ولقد تم التحضير لهذه العملية من طرف وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتنسيق مع سلطات جمهورية مالي وسهرت على تنفيذها على جناح السرعة مصالح وزارة الدفاع الوطني.

هذه العملية لاقت استحسان عائلات ورفقاء الجرحى اللذين عبروا عن بالغ تقديرهم وعرفانهم للسيد رئيس الجمهورية والقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي.

ش.ن

12 يوليو، 2022

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