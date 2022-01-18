ايريك زمور يواصل حملته الاستفزازية ضد الجزائر

18 يناير، 2022

أكد المرشح الرئاسي الفرنسي من اليمين المتطرف، إيريك زمور، رفضه أي توبة من فرنسا، كاشفا أنه سيحذف ااتفاقية 1968 التي تسهل عمل وإقامة الجزائريين المهاجرين.

وقال زمور، لجمعية الصحافة الأجنبية (APE): “ضعفنا هو الذي يجعل القادة الجزائريين متعجرفين، لكنهم يحترمون الأشخاص الذين يحترمون أنفسهم …سيفهمون ما سأقوله لهم ، أنه لا يوجد ذنب فرنسي”.

وأضاف ذات المتحدث:” إذا استعمرنا الجزائر لمدة 130 عاما، فنحن لسنا الأوائل ولا الوحيدين…فالجزائر استعمرت سابقا، من قبل الرومان والعرب والأتراك والإسبان”، مردفا بالقول :”كانت هناك مجازر، اشتباكات، أنا لا أنكر ذلك إطلاقا ، لكنهم قاتلونا أيضا، هذا هو تاريخ العالم”.

كما أعلن المرشح الرئاسي،  أنه مصمم على إلغاء اتفاقية فرنسية جزائرية لعام 1968 والتي تسهل حركة وعمل وإقامة الجزائريين في فرنسا.

رمزي أحمد توميات

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