ايداع 60 شخصا الحبس المؤقت بعد اقتحامهم مقر الأمن الحضري لسيدي سالم في عنابة

ايداع 60 شخصا الحبس المؤقت بعد اقتحامهم مقر الأمن الحضري لسيدي سالم في عنابة

أودعت محكمة الحجار، بمجلس قضاء عنابة، 60 شخصا الحبس المؤقت في قضية عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم.

المحبوسون متهمون بالاشتراك في مشاجرة والعصيان واجتماع عصابات أحياء أدت إلى وقوع ضرب وجرح والتحطيم العمدي للأملاك والتحريض على التجمهر المسلح.

وتعود القضية إلى تعرض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، لتتدخل مصالح الأمن لإيقاف المتهم بعد تلقي نداء حول الحادثة.

وبعد ساعة من الواقعة تعرّض مقر الأمن الحضري بسيدي سالم محاولة اقتحام من طرف مجموعة أشخاص مسلحين ومدعمين بكلاب يقودهم زوج الضحية، الاعتداء على مقر الأمن الحضري أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالأملاك الخاصة والعامة.

ش.ن

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