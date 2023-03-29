ايداع شبكة إجرامية الحبس المؤقت بعد أن عثر بحوزتها على 8000 قرص مهلوس

ايداع شبكة إجرامية الحبس المؤقت بعد أن عثر بحوزتها على 8000 قرص مهلوس

أمر قاضي التحقيق الغرفة الاولى لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش.

وجاء ذلك بعدما تمت وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتم القبض على عناصر هذه الشبكة الإجرامية من طرف فرقة الشرطة القضائية بامن المقاطعة الإدارية بسيدي امحمد كانوا متواجدين على متن مركبة داخل مستشفى مصطفى باشا.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور بحوزتهم على 8000 قرص مهلوس من نوع البرڨابالين ،كانت موجهة للترويج ، كما تم ضبط بحوزتهم هواتف نقّالة، ووصفات طبيّة مزوّرة،و بعد تحويلهم على العدالة امر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت الى غاية استكمال التحقيق معهم لاحقا.

رمزي أحمد توميات

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