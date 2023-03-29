ايداع شبكة إجرامية الحبس المؤقت بعد أن عثر بحوزتها على 8000 قرص مهلوس

29 مارس، 2023

أمر قاضي التحقيق الغرفة الاولى لدى محكمة سيدي امحمد بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية الحراش.

وجاء ذلك بعدما تمت وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتم القبض على عناصر هذه الشبكة الإجرامية من طرف فرقة الشرطة القضائية بامن المقاطعة الإدارية بسيدي امحمد كانوا متواجدين على متن مركبة داخل مستشفى مصطفى باشا.

وبعد تفتيش المركبة تم العثور بحوزتهم على 8000 قرص مهلوس من نوع البرڨابالين ،كانت موجهة للترويج ، كما تم ضبط بحوزتهم هواتف نقّالة، ووصفات طبيّة مزوّرة،و بعد تحويلهم على العدالة امر قاضي التحقيق بإيداعهم الحبس المؤقت الى غاية استكمال التحقيق معهم لاحقا.

رمزي أحمد توميات

29 مارس، 2023

مقالات ذات صلة

هجمات جديدة لقوات البوليساريو ضد قواعد جيش الإحتلال المغربي

4 يناير، 2021

تسجيل 107  اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

10 أكتوبر، 2021

انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية الجزائرية-الروسية غدا الأربعاء

27 سبتمبر، 2022

ترقب هطول أمطار غزيرة و ثلوج في الأيام القادمة

11 يناير، 2023
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: