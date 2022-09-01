ايداع المتهمين بقتل الشاب يوسف رهن الحبس المؤقت

كشف اليوم الخميس، وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة بوفاريك بالبليدة، عن تفاصيل جديدة بخصوص قضية مقتل الشاب يوسف بمدينة الصومعة.

وحسب تصريحات وكيل الجمهورية، في ندوة صحفية، فإن قاضي التحقيق أمر بوضع المتهمين في قضية قتل “يوسف” رهن الحبس المؤقت، فيما أصدر أمرا بالقبض على الشخص المتواجد في حالة فرار.

وأوضحت وكيل الجمهورية المساعد، أن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 24 أوت الماضي، إذ قدم متهمان لمحل المرحوم في حدود الخامسة مساء وقاما باستفزازه وبعد أن قام بطردهما عمدا للانتقام من خلال الاستعانة بعدد من أفراد عصابة إجرامية والعودة للمكان حوالي الساعة العاشرة ليلا حاملين مختلف أنواع الأسلحة البيضاء.

وأضافت :”فقاموا بتحطيم المحل والتسبب في شجار عنيف أصيب إثره المرحوم بطعنة سكني على مستوى البطن وأصيب شقيقه على مستوى الجبهة. وعلى إثر تدخل قوات الأمن نقل المرحوم إلى مستشفى فرانز فانون أين توفي يوم 26 أوت”

كما كشفت ذات المتحدثة، أن التحريات مكنت من توقيف 7 أشخاص بمن فيهم المتهم الرئيسي فيما بقي شخص واحد في حالة فرار.

وتم تقديم المتهمين أمام نيابة الجمهورية بتاريخ 30 أوت، أين تم متابعتهم بجنايتي القتل العمدي عن سبق إصرار والترصد وجناية المشاركة في مشاجرة بين عصابات الأحياء وقعت أثناءها أعمال عنف أدت لوفاة شخص من خارج العصابة، وهي الجرائم التي تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.

رمزي أحمد توميات

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