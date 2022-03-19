أعلنت شركة مياه تيبازة القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر” فوكة ” عن توقف كلّي للمنشأة وهذا من أجل القيام بأشغال صيانة وقائية لمرافق هذه المحطة.

ووفقا، لبيان شركة سيال فإنن هذا التوقف سيكون بداية من يوم الإثنين 21 مارس 2022 إلى غاية يوم الخميس 24 مارس 2022.

وأوضح البيان أن هذا التوقف سيسبب نقصا في إنتاج المياه الشروب يقدر ب 120000 م3/يوميا وسيخلق تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب على مستوى البلديات التالية لولاية تيبازة: دواودة، فوكة، القليعة، الشعيبة، بوسماعيل، خميستي، بوهارون، عين تاقورايت ومنطقة بربيسة.

كما ستعرف البلديات الغربية للجزائر العاصمة تذبذبات أخرى، على غرار المدينة الجديدة سيدي عبد الله، سطاوالي، عين البنيان، الشراقة (جزئيا)، (جزئيا)، الحمامات (جزئيا)، منطقة بوشاوي، المعالمة، زرالدة والسويدانية (جزئيا).

وطمأنت سيال زبائنها القاطنين في البلديات المعنية بأن عملية التزويد حسب البرنامج المعمول به ستستأنف بصفة تدريجية عند إعادة تشغيل محطة التحلية الذي سيتم عند نهاية الأشغال.

ليديا كبيش

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