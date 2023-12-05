انعقاد منتدى الأعمال الجزائري السويدي للاستثمار والتجارة

انطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال منتدى الأعمال الجزائري السويدي للاستثمار والتجارة تحت عنوان “استشراف المستقبل فرص الاستثمار والشراكة بين الجزائر والسويد” حسب بيان الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

وحسب نص البيان فإن المنتدى يأتي في إطار مواصلة سلسلة النشاطات الرامية إلى التعريف بمناخ الاستثمار وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر.

هذا وقد تم تنظيم المنتدى كل من الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وسفارة السويد في الجزائر والمجلس الدولي للصناعة السويدية “NIR”، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بفندق The Legacy Luxury بالجزائر العاصمة.

ويهدف هذا المنتدى إلى تبادل الرؤى حول فرص التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والتجارة وكذا مساهمة المتعاملين الاقتصاديين السويديين الناشطين في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعة والرقمنة والنقل.

وذاك في إرساء شراكة اقتصادية مثمرة مع رجال الأعمال الجزائريين وتجسيد نموذج اقتصادي قائم على التنويع الاقتصادي وتحقيق المنافع المشتركة ومد جسور التعاون وفق قاعدة رابح – رابح

ليديا كبيش

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