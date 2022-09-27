انعقاد الدورة العاشرة للجنة الحكومية الجزائرية-الروسية غدا الأربعاء

27 سبتمبر، 2022

يرتقب أن تعقد اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني، دورتها العاشرة غدا الأربعاء بالجزائر العاصمة، حسبما أفادت به بيان لوزارة الفلاحة.

و حسب نص البيان، فإن أشغال هذه الدورة سيترأسها وزير القطاع محمد عبد الحفيظ هني، مناصفة مع وزير الفلاحة للفيدرالية الروسية، دميتري باتروشاف.

كما سيقوم الطرفان خلال هذا الاجتماع بتقييم التعاون الثنائي منذ الدورة الأخيرة التي عقدت في موسكو في 30 جانفي 2019، و بدراسة سبل و وسائل تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، يضيف ذات البيان.

رمزي أحمد توميات

27 سبتمبر، 2022

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