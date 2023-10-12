انعقاد الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي

انعقدت، أمس الأربعاء الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري الأمريكي بواشنطن.

وأتاحت هذه الدورة التي يندرج في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر والولايات المتحدة، للطرفين إجراء تقييم للشراكة بينهما ومناقشة آفاق تعميقها.

وفي هذا السياق، أجرى وفد جزائري هام متعدد القطاعات برئاسة لوناس ماغرامان، الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، محادثات معمّقة مع ممثلي عدة إدارات أمريكية في إطار فرق العمل مخصصة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

وعلى هامش هذه الدورة، تحدث لوناس ماغرامان مع باربرا ليف، وكيلة وزارة الخارجية المكلفة بالشرق الأوسط. وركز التبادل على آفاق التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ش.ن

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