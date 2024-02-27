انعقاد الدورة الحادية عشرة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية

انعقدت، اليوم بالجزائر العاصمة، الدورة الحادية عشرة للمشاورات السياسية الجزائرية-الفرنسية برئاسة لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مناصفة مع آن ماري دي كوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية.

وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أنّ هذه الجلسة، التي عقدت بمقر الوزارة، مكّنت من إجراء تقييم شامل لوضع العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي وكذا التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية ومسألة تنقل الأشخاص.

كما كانت القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك على جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، ولا سيما الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة وكذا مسألة الصحراء الغربية، يضيف البيان.

ش.ن

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