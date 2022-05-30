انعقدت الدورة الثانية للمشاورات السياسية بين الجزائر ولاوس يوم 30 ماي 2022 بفيينتيان، عاصمة البلاد، تحت الرئاسة المشتركة لكل من الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رشيد شكيب قايد، و نائب وزير الشؤون الخارجية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، بونلوة فاندانوفونغ Bounleua PHANDANOUVONG، حسب بيان للخارجية.

بهذه المناسبة، يضيف البيان، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وآفاق تعزيزها في المستقبل القريب، لاسيما وأن الجزائر و لاوس تستعدان سنة 2023 للاحتفال بخمسينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

في هذا الإطار، اتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تقوية العلاقات السياسية وخلق جو ملائم لبعث حركية في المبادلات التجارية والاقتصادية بين البلدين. تتمحور هذه الإجراءات أساسا حول تبادل الزيارات بين البلدين على المستوى العالي، إنشاء لجنة مختلطة ثنائية تعنى بدراسة وتحديد مشاريع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وضع إطار للتعاون بين غرف التجارة والصناعة لكلا البلدين وهذا لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال، تطوير التبادل الثقافي بين الدولتين لتعزيز الترابط بين الشعبين الصديقين، وكذا إعداد برنامج ثري لإحياء خمسينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، يضيف المصدر.

من جهة أخرى، جدّد الطرفان استعدادهما لمواصلة الدعم المتبادل لاسيما على مستوى هيئة الأمم المتحدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلص البيان أنّ الوفد الجزائري حُضي باستقبال من طرف وزير الشؤون الخارجية لجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، السيد سالومشاي كوماثيت Saleumxay KOMMASITH، حيث تطرق الجانبان إلى علاقات الصداقة المتميزة التي تجمع البلدين، مع التأكيد على ضرورة تعزيزها في جميع المجالات، بالخصوص على المستوى التجاري و الاقتصادي.

ش.ن

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