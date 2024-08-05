انعقاد الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الايطالي بروما

انعقدت اليوم الاثنين، 5 أوت، بالعاصمة الايطالية، روما، الدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الايطالي حول العلاقات الثنائية، القضايا السياسية والأمنية الشاملة، برئاسة كل من لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ونظيره الايطالي، ريكاردو قاريقليا، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية.

وشكلت هذه الدورة التي شارك في أشغالها وفد كبير متعدد القطاعات، حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فرصة لكلا الطرفين لإجراء تقييم مرحلي للتعاون الثنائي وآفاقه في مختلف القطاعات، على ضوء المخرجات التي تم اعتمادها خلال الدورة الثانية لهذه الآلية المنعقدة بالجزائر العاصمة يومي 2 و 3 يوليو 2024، كما شكلت خطوة مهمة في التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما القمة الجزائرية الإيطالية الخامسة.

وأجرى مقرمان مع نظيره الإيطالي، خلال المباحثات بين الطرفين، مبادلات معمقة حول وضع العلاقات الجزائرية الإيطالية وآفاق تعزيزها، وكذا القضايا الإقليمية والدولية المشتركة ولا سيما الوضع في غزة ومسألة الصحراء الغربية والوضع في منطقة الساحل والعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

شرف الدين عبد النور