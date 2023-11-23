انطلاق منتدى شباب الجزائر في طبعته الثانية بوهران

انطلقت اليوم اشغال منتدى شباب الجزائر في طبعته الثانية، بعنوان “رهانات ساعة المواطنة: الشباب الجزائري بين التمكين السياسي و الاقتصادي”ـ المقامة بولاية وهران

ويهدف هذا المنتدى الذي يعرف حضور 800 مشارك من كل ولايات الوطن إلى المساهمة في تمكين الشباب اقتصاديا و سياسيا في تعزيز قدراتهم و تعزيز القناعات الوطنية. المشتركة و تنمية المهارات الشبابية الأساسية و تعزيز روح المواطنة و الايجابية لدى الشباب. و إثراء و تطوير آليات مشاركة الشباب في الحياة العامة

وحسب بيان للمجلس الأعلى للشباب، يسمح المنتدى بالارتقاء بمهارات الشباب وغرس روح المبادرة و الإبداع لديهم و تكريس ثقافة الحوار التفاعلي و العمل الجماعي. المنظم بين الشباب الجزائري و كذا إبراز و تشجيع النماذج الشبابية الفاعلة في الساحة الوطنية.

في حين سيتم التطرق في هذا المنتدى إلى محورين أساسيين يتناول احدهما القناعات لتعزيز روح المواطنة والمشاركة. في الحياة العامة و السياسية و التمكين الاقتصادي و الوعي بالبيئة الإستراتيجية. و يخص المحور الثاني المهارات لدى الشباب و التواصل و القيادة و التخطيط.

كما يتضمن برنامج اللقاء جلسات حوار حول “التمكين السياسي” و “التمكين الاقتصادي” و ورشات المهارات. حول “القيادة و التخطيط” و “التواصل و التشبيك” فضلا عن خرجات ميدانية للتشجير و النظافة و أخرى ترفيهية تنافسية.

هذا وقد عرف المنتدى حضور وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني. وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية أحمد بداني، وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة. وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين ميرابي

بالاضافة الى وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، رئيسة السلطة العليا لمكافحة الفساد. رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، المدير العام لإدارة السجون

ليديا كبيش

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