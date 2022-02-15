انطلاق فعاليات المنتدى الاجتماعي التضامني الصحراوي في طبعته الثانية

افتتح اليوم الثلاثاء بالشهيد الحافظ، المنتدى الاجتماعي التضامني الصحراوي في طبعته الثانية، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية.

وعرف المنتدى حضور عضو الامانة الوطنية و مسؤول امانة التنظيم السياسي اخطري ادوه و عدد من اعضاء الامانة الوطنية والحكومة الصحراوية بالاضافة الى وفود من دول صديقة وشقيقة.

ويتخلل المنتدى تنظيم اربعة ورشات، من ضمنها ورشة خاصة بجائحة كورونا وكيف تم التعامل معها، ورشة تخص دور الشباب في تحقيق السلام، بالاضافة الى ورشة خاصة بدور الاعلام تجاه التحديات المطروحة، و ورشة لدور المرأة الصحراوية في تحقيق التنمية.

كما يشارك في المنتدى الاجتماعي التضامني الذي يدوم لثلاثة أيام وفد من المجتمع المدني الجزائري ، وفد من المجموعة البرلمانية لمقاطعة غاليثيا، بالاضافة الى وفود من دول اوروبية.

رمزي أحمد توميات

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