انطلاق فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للكراتي دو ذكور وإناث بالبليدة

انطلقت اليوم الإثنين٬ بالمركب الجهوي للرياضة العسكرية بالبليدة بالناحية العسكرية الأولى٬ فعاليات الكأس الوطنية العسكرية للكراتي دو ذكور وإناث٬ حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان٬ أن هذه البطولة العسكرية تدوم إلى غاية اليوم الثاني من شهر فيفري المقبل٬ أين سيشارك فيها 24 فريقا ممثلين لمختلف النواحي العسكرية وقيادات القوات٬ وهياكل التكوين للجيش الوطني الشعبي.

وختم البيان٬ بأن البطالة العسكرية ستشكل فرصة لتقييم أداء المشاركين وتحضيرهم لمواعيد رياضية وطنية ودولية.

حورية سعداوي

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