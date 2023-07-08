انطلاق فعاليات الطبعة الثانية لأيام المسرح المتوسطي بوهران

انطلقت مساء أمس الجمعة فعاليات الطبعة الثانية لأيام المسرح المتوسطي بالمسرح الجهوي “عبد القادر علولة ” بوهران بمشاركة أربع فرق من دول متوسطية، حسب بيان لوزارة الثقافة.

وحسب نص البيان، تتزامن الطبعة الثانية من هذه التظاهرة في الفن الرابع مع الدورة 15 للألعاب الرياضية العربية المنظمة في الجزائر من 5 إلى 15 جويلية الجاري والتي تحتضن عاصمة غرب البلاد جزءا من منافساتها.

وجرت مراسم افتتاح هذا الموعد الثقافي، الذي يشهد مشاركة فرق من الجزائر وتونس وإيطاليا وفرنسا بحضور جمع من المثقفين والمسرحيين وجمهور غفير جاء لاكتشاف تجارب مسرحية جديدة.

وأبرز مدير المسرح الجهوي لوهران، مراد سنوسي، في كلمة له بالمناسبة أن هذه الطبعة تأتي بعد الأولى التي نظمت العام الماضي تزامنا مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي احتضنتها مدينة وهران والتي كانت ناجحة.

واعرب سنوسي عن أمله في ترسيم هذه التظاهرة المسرحية والارتقاء بها إلى مصف مهرجان المسرح المتوسطي بوهران.

هذا وقد شهدت سهرة اليوم الأول، عرض مسرحي بعنوان “العازب” من إنتاج المسرح الجهوي “عبد القادر علولة” لوهران من تأليف وإخراج مولاي ملياني محمد مراد،الذي اقتبس نصه من رواية “عازب حي المرجان”،للشاعرة والروائية الجزائرية ربيعة جلطي.

كما سيتابع الجمهور خلال هذه الأيام للمسرح المتوسطي العروض المسرحية “حديث التراكن”،للمخرج صابر الحامي، من تونس و”الصيف الأخير”،للمخرج شيارا كاليغري، من إيطاليا ومونودراما بعنوان “طه”،لسيلفيان ماشاك، من فرنسا حيث يتناول موضوعه الشاعر والكاتب الفلسطيني الراحل طه محمد علي.

للإشارة يشرف على تنظيم هذا الحدث الثقافي الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 12 جويلية الجاري المسرح الجهوي “عبد القادر علولة” لوهران وتحت رعاية وزارة الثقافة والفنون.

ليديا كبيش

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