انطلاق فعاليات الطبعة الثامنة عشر للمهرجان العالمي السينما بالصحراء الغربية

30 أبريل، 2024

افتتحت اليوم فعاليات الطبعة الثامنة عشر للمهرجان العالمي السينما بالصحراء الغربية الذي تحتضنه ولاية أوسرد بمخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف ابتداء من هذا الأربعاء.

ويشارك في هذا المهرجان رجال السينما المساندين للقضية الصحراوية من عدة دول، حيث قدّمت نشاطات فنية متنوعة.

وأشرف وزير الثقافة الصحراوي على افتتاح فعاليات المهرجان العالمي، بعد كلمة تريحيبية لوالي ولاية أوسرد، وهذا بحضور أعضاء الحكومة وأعضاء من المجلس الوطني الصحراوي.

مراسلة شرشال نيوز من مخيّمات اللاجئين بتندوف:

محجوبة المحفوظ الناجم

30 أبريل، 2024
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