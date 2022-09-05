انطلاق عملية تعويض المتضررين من الحرائق الغابات في 03 ولايات

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، ان عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة، انطلقت منذ 03 أيام، حيث كانت البداية من ولايات سوق أهراس، الطارف وقالمة.

وقال هني، في تصريحات اعلامية، أن:” تعويض المتضررين من الحرائق التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن، جاء بناء على تقييم الأضرار من طرف اللجان الولائية المسخرة لهذا الغرض و التي انتهت من اعداد تقاريرها”.

وأوضح المتحدث، أن التعويض سيكون كامل و متكامل للخسائر لكل المتضررين، كاشفا عن انطلاق أكثر من 17 شاحنة محملة بالأغذية الموجهة للحيوانات و كل ما يحتاجه الفلاحين نحو الولايات المتضررة من الحرائق.

أما بالنسبة لحملة الحصاد والدرس للموسم الجاري، فقال وزير الفلاحة أن:”حصيلة العملية سيتم الإعلان عنها في 30 سبتمبر الجاري”، مبرزا تسجيل إنتاج وفير جدا من الحبوب.

رمزي أحمد توميات