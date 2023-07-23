انطلاق عملية تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا

23 يوليو، 2023

انطلقت عملية تأكيد التسجيلات الأولية لحاملي شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 عبر المنصة الإلكترونية حيث تستمر هذه العملية إلى يوم غد الإثنين.

كما ستتم معالجة رغبات الطلاب من فترة 25 جويلية إلى الفاتح من شهر أوت المقبل، ليتم بعدها الإعلان عن النتائح بتاريخ 1أوت 2023.

في حين ستكون فترة التسجيلات النهائية للطلبة الجدد من يوم 5 أوت إلى 10 أوت 2023.

وستتم العملية عبر الخط، تنفيذا لتعليمات وزارة التعليم العالي عبر الموقع الخاص الذي أطلقته الوزارة ذاتها لهذا الغرض..

رمزي أحمد توميات

23 يوليو، 2023

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