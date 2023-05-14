انطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التركية

توجه الناخبون الأتراك اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع، لانتخاب رئيس للجمهورية وأعضاء البرلمان التركي لعهدة تمتد 5 سنوات.

ويقدر عدد الناخبين المسجلين بـ 60 مليون و697 ألفا و843 ناخبا على مستوى أكثر من 191 صندوق اقتراع من بينهم 4 ملايين و904 آلاف و672 ناخب سيصوتون لأول مرة، فيما أدلى مليون و139 ألفا و556 ناخبا بأصواتهم في الممثليات الخارجية.

وللإشارة فإنّ المنافسة على كرسي الرئاسة ستنحصر بين الرئيس المنتهية عهدته رجب طيب أردوغان الطامح لولاية رئاسية ثالثة، والمرشح عن الطاولة السداسية “كمال كليتشدار أوغلو”، وزعيم تحالف الأجداد “سنان أوغان”، فيما انسحب رئيس الحزب التركي المعارض “محرم إينجه”.

وستعلن النتائج غير النهائية للانتخابات العامة والرئاسية مساء اليوم حسب ما أعلن عنه سابقا رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية ”أحمد ينا”.

رمزي أحمد توميات

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