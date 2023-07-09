انطلاق عملية إختيار مواقع سكنات عدل لأصحاب الطعون

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” اليوم، في بيان لها، عن فتح عملية إختيار المواقع لأصحاب الطعون الذين قاموا بتسديد الشطر الأول مؤخرا.

وحسب نص البيان، فقد طمأنت الوكالة بأن هذه العملية ستبقى متواصلة ومفتوحة، منوهة إلى أن عملية التخصيص تتم حسب الإجراءات المعمول بها، مع إحترام الرقم الكرونولوجي.

في حين دعت وكالة “عدل”، كافة المكتتبين المعنيين بعملية توزيع مفاتيح السكنات وإمضاء العقود أمام المكاتب العمومية للتوثيق، على ضرورة تقديم وإرفاق نسخة من بطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر البيومتري في الملف الإداري.

رمزي أحمد توميات

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