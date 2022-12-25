انطلاق تكوين الأساتذة في الإنجليزية عبر المنصة الرقمية بداية من هذا التاريخ

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بتحديد تاريخ 2 جانفي 2023 كموعد لانطلاق التكوين في اللغة الانجليزية عبر منصة رقمية لفائدة الأساتذة الجامعيين.

وحسب تعليمة للوزارة فإنه في اطار تعزيز تكوين اساتذة التعليم العالي في اللغة الانجليزية وتكملة لما تم اتخاذه من إجراءات على مستوى المؤسسات الجامعية، مجندين في ذلك كل من مراكز التعليم المكثف للغات، وكذا اقسام اللغة الانجليزية، بأن اللجنة الوطنية للتعليم عن بعد باشرت بإطلاق منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة الانجليزية عن بعد كسند تعليمي بيداغوجي لفائدة اساتذة التعليم العالي.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في ذات التعليمة أن انطلاق التكوين سيكون بداية من 2 جانفي المقبل.

رمزي أحمد توميات

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