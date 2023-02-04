انطلاق تصوير فيلم الشهيد محمد بلوزداد

أعطى وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم بساحة 11 ديسمبر بشارع بلوزداد، إشارة انطلاق تصوير فيلم محمد بلوزداد بحضور والي ولاية الجزائر.

وقال بوسليماني، أن :”الفيلم يروي تاريخ ومسيرة المناضل محمد بلوزداد، الذي كان من بين الأوائل الذين خططوا لاندلاع الثورة التحريرية، والذي كان رئيس المنظمة السرية”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: ” يعتبر البطل المناضل محمد بلوزداد قدوة لشبابنا اليوم، لأنه كان شاب مسؤول وتوفي شاب من أجل استقلال الجزائر، ونحن مطالبون بتضحية مجهوداتنا حتى نصون أمان شهدائنا الأبرار ونعمل على تطوير بلادنا وضمان معيشة أفضل لشبابنا”.

كما شدد وزير الاتصال على أهمية هذا الفيلم، لأنه يروي لشبابنا اليوم والأجيال الصاعدة تضحيات الشهداء الأبرار والمناضلين من أجل البلاد.

تجدر الإشارة الى ان الفيلم من اخراج رشيد بلحاج، الذي ترعرع بدوره في حي بلكور ودرس الإخراج في باريس ليعود الى ارض الوطن ويشتغل كمخرج تلفزيوني، حيث أشرف على اخراج العديد من الأشرطة الوثائقية، نذكر منها: “غرفة28″، “1001”، “ولادة” وغيرها.

رمزي أحمد توميات

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