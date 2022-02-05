انطلاق انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة

انطلقت اليوم السبت، على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة.

وحسب تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قد ترشح 475 للمنافسة على 68 مقعدا في مجلس الأمة يمثلون تشكيلات سياسية وآخرين ترشحوا بصفتهم مستقلين.

وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27.151 ناخب، وهم المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت بتاريخ الـ 27 نوفمبر الماضي.

وستنطلق عملية الفرز مباشرة بعـد غلق صناديق الاقتراع ليتم بعدها إعداد محاضر الفرز بالنسبة للولاية ذات المكتب الوحيد ومحضر تركيز النتائج في حالة وجود أكثر من مكتب لتعلن النتائج الأولوية في نفس اليوم.

ليديا كبيش

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