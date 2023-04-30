انطلاق امتحانات إثبات المستوى للمحبوسين بداية من الثلاثاء

من المرتقب أن يشرف سعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات آليات المستوى لفائدة المحبوسين. عبر التراب الوطني. وذلك يوم الثلاثاء القادم بتداء من الساعة الثامنة صباحا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بمعسا.

هذا وسيشرف المدير العام أيضا على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني السادس. حول موضوع النشاط الفلاحي في الوسط العقابي بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني طبي العربي بتيغنيف ولاية معسكر.

.وذلك بمشاركة مديري مؤسسات البيئة المفتوحة والشركاء الفاعلين في مختلف القطاعات

رمزي أحمد توميات

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