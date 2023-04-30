انطلاق امتحانات إثبات المستوى للمحبوسين بداية من الثلاثاء

30 أبريل، 2023

من المرتقب أن يشرف سعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على إعطاء إشارة انطلاق امتحانات آليات المستوى لفائدة المحبوسين. عبر التراب الوطني. وذلك يوم الثلاثاء القادم بتداء من الساعة الثامنة صباحا بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بمعسا.

هذا وسيشرف المدير العام أيضا على افتتاح فعاليات الملتقى الوطني السادس. حول موضوع النشاط الفلاحي في الوسط العقابي بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني طبي العربي بتيغنيف ولاية معسكر.

.وذلك بمشاركة مديري مؤسسات البيئة المفتوحة والشركاء الفاعلين في مختلف القطاعات

رمزي أحمد توميات

30 أبريل، 2023

مقالات ذات صلة

الديوان الوطني للإحصائيات: التضخم وصل سنة 2022 إلى 9.6 بالمائة

28 سبتمبر، 2022

رمطان لعمامرة: تصريحات ماكرون حول الجزائر ب”خطأ جسيم” و تركيا “لاعب دولي مهم”

8 أكتوبر، 2021

الانطلاق الفعلي لبرنامج دعم المؤسسات المصغرة في الجزائر

13 يوليو، 2021

تنصيب العميد بناط زين الدين قائدا للمصلحة الوطنية لحرس السواحل

4 فبراير، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: