أعلنت اليوم الأحد، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن انطلاق المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة للأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ال25.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرت المسابقة بدار الإمام, المحمدية, بالجزائر العاصمة, حيث عرفت مشاركة أزيد من 200 متسابق من جميع ولايات الوطن.

وأوضح البيان، أن المسابقة التصفوية الوطنية المؤهلة للأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته ال25 تجري عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد وتخص ستة فروع

وتعرف المسابقة مشاركة أزيد من 200 متسابق من جميع ولايات الوطن, وذلك بإشراف لجنتين للتحكيم في المسابقات القرآنية الوطنية والدولية

هذا وستفضي هذه التصفيات لاختيار 10 متسابقين في كل فرع من فروع المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره التي ستقام هذا العام بولاية بني عباس

كما تتضمن ستة فروع تخص حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد والتفسير و حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد وحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد لصغار الحفظة وحفظ القرآن الكريم كاملا بالقراءات القرآنية السبع (7) مع حفظ متن الشاطبية

في حين تشمل التصفيات فرع المسابقة النسوية لحفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد, وكذا مسابقة محو الأمية لحفظ ما تيسر من القرآن الكريم مع التجويد لمن سنهم أكثر من 50 سنة مع حفظ 10 أحزاب

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...