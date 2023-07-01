انطلاق المباريات التحضيرية الخاصة بالبطولة العربية غدا

1 يوليو، 2023

من المنتظر أز تنطلق غدا الأحد المباريات التحضيرية الخاصة بالبطولة العربية التي تقام بالجزائر.

هذا وسيشهد ملعب 19 ماي بعنابة احتضان مباراة منتخب لبنان ضد منتخب السودان ابتداء من 17.30 مساء كما يحتضن مباراة المنتخب الجزائري الأولمبي ضد عمان على 21.00 ليلا.

في حين سيكون ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على موعد مع مباراة السعودية ضد منتخب سوريا على 17.30 مساء.

هذا وستجرى بنفس الملعب، أطوار مباراة منتخب فلسطين ضد موريتانيا على 21.00 ليلا.

رمزي أحمد توميات

1 يوليو، 2023

مقالات ذات صلة

مجازر الأغواط 4 ديسمبر 1852 جريمة ضد الإنسانية

4 ديسمبر، 2022

الجزائر تدين الاعتداء الارهابي على قرية الصلحان ببوركينافاسو

6 يونيو، 2021

قوات البوليساريو تستهدف تمركزات جنود الإحتلال بقطاعي السمارة والمحبس

10 مايو، 2022

سفارة الجزائر بفرنسا تنظم قريبا الطبعة الأولى من معرض المنتجات الجزائرية بباريس

11 يوليو، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: