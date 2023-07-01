انطلاق المباريات التحضيرية الخاصة بالبطولة العربية غدا

من المنتظر أز تنطلق غدا الأحد المباريات التحضيرية الخاصة بالبطولة العربية التي تقام بالجزائر.

هذا وسيشهد ملعب 19 ماي بعنابة احتضان مباراة منتخب لبنان ضد منتخب السودان ابتداء من 17.30 مساء كما يحتضن مباراة المنتخب الجزائري الأولمبي ضد عمان على 21.00 ليلا.

في حين سيكون ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة على موعد مع مباراة السعودية ضد منتخب سوريا على 17.30 مساء.

هذا وستجرى بنفس الملعب، أطوار مباراة منتخب فلسطين ضد موريتانيا على 21.00 ليلا.

رمزي أحمد توميات

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