انطلاق المؤتمر 49 للمنظمة الإفريقية للتأمين بفندق الأوراسي

انطلق صبيحة اليوم الاثنين، المؤتمر 49 للمنظمة الإفريقية للتأمين في فندق الأوراسي بحضور ممثلين عن شركات التأمين من عدة دول افريقية ومتعاملين اقتصاديين من القارة السمراء.

وأكد وزير المالية لعزيز فايد، لدى القائه لكلمة افتتاحية أنّ نشاط التأمين في الجزائر يحظى بعناية كبيرة،من خلال الإصلاحات الهيكلية التي مست هذا القطاع.

لاسيما عملية تحرير سوق التامين سنة 1995 عبر إصدار الأمر رقم 95/07 المتعلق بالتأمينات الذي سمح باعتماده حتى الأن 25 شركة تأمين، تنشط على مستوى سوق جزائري من بينها 11 شركة خاصة وبشراكات مع مجمعات أجنبية.

وكشف فايد أنّ الحكومة تعمل على إعداد قانون تأمينات جديد يهدف إلى تحسين التنظيم وأداء سوق التأمين، وعلى تكريس مبدأ المنافسة من المتدخلين وسعيا إلى رفع مستوى النشاط وجعله يلعب الدور المنوط به في المجال الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

لاسيما التغطية التأمينية الشاملة والواسعة للنشاطات الوطنية ومساهمة أكثر في الاقتصاد الوطني، يضيف ذات المتحدث

كما أكد وزير المالية أنّ موضوع الحدث يدل على مساهمة التأمين في التحديات المتعلقة بالأمن الغدائي في إفريقيا، ويعكس الوعي الكبير لدور قطاع التأمين للتصدي للتحديات الآنية في إفريقيا لاسيما في المجال الغدائي.

رمزي أحمد توميات

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