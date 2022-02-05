انطلاق الطبعة 14 من قافلة – 4×4 التضامنية مع الشعب الصحراوي من العاصمة الإسبانية مدريد

تم أول أمس الخميس ببلدية ريباص باثيا مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد الإشراف على حدث توديع القافلة التضامنية مع الشعب الصحراوي 4×4 في طبعتها 14، من تنظيم جمعية الصداقة والتضامن ريباس-الساحل، بالتزامن مع الذكرى 25 لجمعية مدريد.

وعرفت مراسم إعطاء إشارة إنطلاق القافلة، حضور عبد الله العرابي ممثل الجبهة الشعبية بإسبانيا، والممثل الجهوي بمقاطعة مدريد، أعلي سالم سيد الزين، ونائبته، خديجتو المخطار، وممثلوا عدة أحزاب سياسية إسبانيا بالبلدية المذكورة، وحركة التضامن الإسبانية.

وشدّدت رئيسة جمعية الساحل- ريباص، آنا بريث على أهمية مثل هذا النوع من المبادرات الهادفة الى تقوية عرى علاقات الصداقة والتضامن مع الشعب الصحراوي، الذي يواصل نضاله من أجل إحترام حقوقه المشروعة في السلام والحرية.

وإستغلّت الفرصة لشكر المؤسسات الرسمية الإسبانية العامة والخاصة ليتواصل هذا المشروع على قدم وساق لمساعدة الشعب الصحراوي على التغلّب على صعاب اللجوء.

ومن جهته، أوضح رئيس فيدرالية مدريد لجمعيات الصداقة، آندريس سيسميرو أن هذه القافلة تنقل أدوات مدرسية وطبية موجّهة الى الهلال الأحمر الصحراوي كما تهدف الى المساهمة في مشروع إقامة مقرات الإعلام الآلي بمخيمات اللاجئين الصحراويين.

وأشار رئيس الفيدرالية الى أن الهيئة المسيّرة لهذه الأخيرة بقيت تنتظر طوال السنتين الماضيتين نتيجة جائحة كورونا من أجل الشروع في العملية.

أما عبد الله العرابي فقد أسدى الشكر الجزيل الى جمعية ريباس-الساحل، والى البلدية الإسبانية، من خلال هيئاتها الرسمية وأحزابها السياسية، بشأن طول النفس والعمل التضامني المتواصل مع الشعب الصحراوي، وكما تعلمون جميعا.

كما قال العرابي، :”فإن كفاحنا هو من أجل إقرار السلام والحرية، وكل اللذين ينضمون الى هذه المبادرة إنما يدافعون عن القانون الدولي وإحترام حقوق الإنسان.

وأخبر الممثل بإسبانيا الحاضرين بأن المرحلة الحالية بالصحراء الغربية جدّ معقّدة، تطبعها الحرب الثانية المفروضة على شعبنا، الى جانب تفشي جائحة كورونا.

وشجبت نائبة الممثل الجهوي بمقاطعة مدريد الأخت خديجتو المخطار التآمر الفاضح على الشعب الصحراوي وإجباره على العيش بمخيمات اللاجئين يعيش بشكل أساسي على المساعدات الخارجية ، وبداخل المناطق المحتلة يعاني الأمرّين بفعل خرق النظام المغربي لحقوق الإنسان هناك، وحالة الناشطة الحقوقية سلطانة خيّا وعائلتها خير مثال على ذلك، وناشدت الجميع مضاعفة الجهود من أجل إنهاء معاناة الشعب الصحراوي.

ومن جهته، أشار الممثل الجهوي بمقاطعة مدريد الأخ أعلي سالم سيد الزين أن القافلة المذكورة ستقطع أكثر من 3000 كلم، حاملة رسالة سياسية مهمة بالنظر الى الظرف الحالي الذي يمرّ به الشعب الصحراوي، وهي التي تعكس بوضوح إنخراط هيئات المجتمع المدني في المبادرات التضامنية مع شعبنا.

ليديا كبيش

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