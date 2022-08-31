انطلاق الطبعة الأولى لمعرض الدخول المدرسي غدا الخميس

أعلنت المكلفة بالاعلام لدى الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير “سافكس”، حفيظة مقداد، عن تنظيم معرض مخصص للأدوات المدرسية ومختلف اللوازم المتعلقة بالدخول المدرسي.

وأكدت مقداد، أن معرض الدخول المدرسي تحت تسمية “لمسيد” هو الأول من نوعه حيث ستنظمه “صافكس” برعاية وزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 سبتمبر المقبل، تحت شعار “من أجل سنة دراسية موفقة للجميع”، وذلك بقصر المعارض بالصنوبر البحري

وأوضحت ذات المتحدثة، أن الهدف من المعرض هو تمكين أولياء التلاميذ من اقتناء مختلف اللوازم المدرسية بأسعار تنافسية، وكذا السماح للعارضين بتسويق منتجاتهم قبيل فترة الدخول المدرسي والاجتماعي والاقتراب أكثر من المستهلك.

وكشفت المكلفة بالاعلام، عن مشاركة حوالي 30 عارض في هذه الطبعة الأولى لمعرض الدخول المدرسي، مشيرة إلى منح العارضين مساحات عرض بأسعار رمزية لتشجيعهم على بيع اللوازم المدرسية بأسعار تنافسية في متناول أولياء التلاميذ.

كما لفتت أن المساحة الاجمالية المخصصة لهذا المعرض تفوق 1.000 متر مربع. سيتم فيها عرض وتسويق مختلف اللوازم المدرسية من أدوات ومحفظات وكتب وملابس وأثاث مدرسي وكذا مواد غذائية موجهة للأطفال.

ليديا كبيش

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