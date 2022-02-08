انطلاق الخط البحري بين الجزائر وموريتانيا هذا الشهر

كشف اليوم الثلاثاء، وزير النقل، عيسى بكاي، أن الخط البحري الجزائري الموريتاني سينطلق بين 20 و 23 فيفري الجاري.

وأفاد بكاي، في تصريح خص به قناة “الشروق نيوز”، أن الخط البحري مع موريتانيا سيكون منتظما، كما سيدعم بالخط الجوي نحو نواكشوط والسنغال، موضحا أن هذه الخطوط تهدف إلى رفع الصادرات الجزائرية ضمن منطقة التبادل الحر الإفريقية.

أما عن حجز السفن الجزائرية الخمسة، فاعتبر الوزير أنه كان معضلة تنم عن فساد كبير، حيث قال:”براثن الفساد لا تزال موجودة بشركة النقل البحري للمسافرين”.

وأضاف وزير النقل بالقول:” وقمنا بتغييرات في مسيري شركات النقل البحري لتحسين خدماتها وبعضها توجد في وضعية صعبة”

وتابع قائلا:”وجدت إحدى شركات النقل تسير بـ15 مديرا وتدفع الرواتب بالقروض البنكية ونحن نعمل على إدخال إصلاحات بمؤسسات النقل البحري للقضاء على سوء التسيير”.

رمزي أحمد توميات

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