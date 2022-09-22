انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية الجزئية

انطلقت اليوم الخميس بولايتي تيزي وزو و بجاية الحملة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات البلدية الجزئية المقررة تنظيمها يوم 15 أكتوبر المقبل والتي تخص 06 بلديات.

وتتنافس في هذه الحملة 18 قائمة لمترشحين أحرار و أحزاب سياسية 12 منها في ولاية بجاية تتنافس على أربع بلديات و 8 في ولاية تيزي وزو على بلديتين، حيث يتعلق الأمر بكل من بلديات فرعون، مسيسنا، أقبو وتوجة بالنسبة لولاية بجاية، وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بالنسبة لولاية تيزي وزو.

وكشف المندوب المحلي للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، رشيد كانا، أن الحملة بولاية تيزي وزو ستفتتح من قبل المترشحين الاحرار الذين برمجوا تجمعين شعبيين بعد ظهر اليوم الأول من الحملة الانتخابية التي سيتنافس فيها بهذه الولاية حزبان سياسيان.

وأوضح كانا، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الأمر يتعلق بكل من جبهة القوى الاشتراكية والتجمع الوطني الديمقراطي و 4 قوائم مستقلة (تيقجدة، وتاسقاموتس نوسيرم، وإمناين نالخير وتغمتس).

في حين تستضيف قرية آيت الحاج ببلدية آيت محمود أول تجمعين شعبيين للحملة الانتخابية هذه، سينشط أحدهما بعد الظهر بساحتها العمومية مرشحو قائمة تيقجدة الحرة، و الثاني سينشطه مرشحو القائمة الحرة تاسقاموتس نوسيرم.

ويشرع اليوم الخميس المترشحون أيضا في التدخل عبر أثير الإذاعة والتلفزيون لشرح برامجهم للجمهور العريض. فلقد برمجت إذاعة تيزي وزو المحلية لليوم الافتتاحي للحملة، تدخلات ممثلين عن جميع القوائم الست المتنافسة حيث سيستمر البث كل أيام الحملة بمعدل 12 تدخلا يكل يوم موزعة على 4 فترات و 3 دقائق لكل قائمة.

كما تمت برمجت في ولاية تيزي وزو 34 تجمعا شعبيا ستنشط خلال الحملة االانتخابية لتي ستستمر حتى 11 أكتوبر القادم.

أما بولاية بجاية، فقد انطلقت الحملة الانتخابية بأربع بلديات بعد تحديد المواقع الموجهة لاحتضان مجريات الحملة من تجمعات و ملصقات و غيرها، و سيشرع ممثلون عن القوائم المشاركة في شرح برامجهم عبر الاذاعة و التلفزيون كل أيام الحملة كل حسب التوقيت الزمني المحدد له.

وتشارك في الحملة ببجاية 12 قائمة انتخابية من أجل الظفر بأصوات ناخبي البلديات الاربع التي تحصي هيئة انتخابية مكونة من 46779 ناخبا. ويتعلق الأمر بثلاث أحزاب سياسية و هي جبهة التحرير الوطني بقائمتين اثنين و التجمع الوطني الديمقراطي و جبهة القوى الاشتراكية بقائمة واحدة لكل منهما.

ليديا كبيش

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