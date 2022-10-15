انطلاق التصويت في الانتخابات المحلية الجزئية

انطلقت صبيحة اليوم السبت، عملية الاقتراع للانتخابات المحلية الجزئية بولايتي تيزي وزو وبجاية، حيث فتحت مراكز الاقتراع بداية من الساعة 08.00 صباحا لتتواصل العملية إلى غاية 19.00 مساء.

وللتذكير فقد شرع المرشحون لهذه الإنتخابات في حملتهم الانتخابية بداية من تاريخ 22 سبتمبر الماضي إلى غاية 11 أكتوبر الجاري، حيث تتنافس 18 قائمة لمترشحين أحرار وأحزاب سياسية، 12 منها في ولاية بجاية تتنافس على 4 بلديات و8 في ولاية تيزي وزو على بلديتين.

ويتعلق الأمر بكل من بلديات فرعون، مسيسنا، أقبو وتوجة بالنسبة لولاية بجاية، وبلديتي آيت محمود وآيت بومهدي بالنسبة لولاية تيزي وزو.

رمزي أحمد توميات

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