انطلاق التسجيل وسحب دفاتر الشروط لوكالات السياحة الراغبة في الترشح لتنظيم العمرة

كشف اليوم الخميس، الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه بإمكان وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح، لتنظيم نشاط العمرة التسجيل وسحب دفتر الشروط عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

وأوضح الديوان الوطني للحج والعمرة، في بيان له، أن التسجيل وسحب دفاتر الشروط انطلق اليوم الخميس 1 سبتمبر الجاري وإلى غاية 16 أكتوبر المقبل.

كما لفت الديوان الوطني للحج والعمرة، إلى أن تسليم التراخيص يتم وفقا للمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة.

رمزي أحمد توميات

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