انطلاق التسجيل في السنة الأولى ابتدائي

3 أبريل، 2022

انطلقت اليوم الأحد عملية تسجيل الأطفال بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2022/2023، والتي ستستمر الى غاية 31 ماي.

وأوضحت وزارة التربية الوطنية، في تعليمة بعث بها رئيس ديوان الوزارة إلى مديري التربية أن التسجيل للسنة الدراسية 2022-2023 يخص الأطفال المولودين ما بين أول جانفي و31 ديسمبر 2016، حيث يتم تسجيلهم حسب المقاطعات الجغرافية للمدارس الابتدائية لضمان توزيع متوازن للمتمدرسين على الهياكل المدرسية، وفق الشروط المنصوص عليها.

أما بخصوص الأطفال الذين يعانون من مرض مزمن أو إعاقة فيسمح لهم بالتسجيل في المدرسة الأنسب لهم، تضيف ذات التعليمة.

كما تم تحديد فترة التسجيل من 3 أفريل إلى 31 ماي 2022، مع الإشارة إلى أنه يمكن فتح فترة استثنائية خلال شهر سبتمبر لتسجيل الأطفال الذين لم يتمكنوا من ذلك خلال الفترة الأولى.

وأمرت الوزارة مديري المدارس الابتدائية ومفتشي الإدارة باتخاذ كل الترتيبات لإعلام الأولياء بفترة التسجيل واستعمال كل الوسائل المتاحة محليا على غرار التعليق ووضع لافتات في مداخل المدارس والبلديات وفي الأماكن العمومية، واستغلال الإذاعات المحلية والمواقع الإلكترونية.

وبخصوص ملف التسجيل، فيتضمن استمارة التسجيل المعتمدة، وصورتين شمسيتين، ونسخة من الدفتر الصحي للطفل، ووثيقة تثبت مكان إقامة الوالدين أو أحدهما أو الوصي الشرعي للطفل، أو وثيقة تثبت مكان عمل أحدهم في محيطها.

أما إداريا يتعين على مديري المدارس الابتدائية إرسال وضعيات كل نهاية أسبوع متعلقة بالتسجيلات بالسنة الأولى ابتدائي إلى المصلحة المعنية بمديرية التربية لتقييم تقدمها، وعقد مقارنة مع التقديرات المقدمة في إطار تحضير الدخول المدرسي 2022/2023.

كما أكدت وزارة التربية، على أنه يتعين إعداد وضعية قبل 15 جويلية 2022 قصد ضبط التنظيم التربوي.

رمزي أحمد توميات

3 أبريل، 2022

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